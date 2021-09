19 mijnwerkers dood teruggevonden in Chinese kolenmijn

Portugal maakt einde aan mondmasker­plicht in open lucht

13:42 Portugezen moeten vanaf vandaag geen mondmasker meer dragen in open lucht. Het Zuid-Europese land kent een hoge vaccinatiegraad en er zijn nauwelijks nog nieuwe coronagevallen. Toch wordt er geadviseerd om een mondmasker te dragen in grote menigtes of wanneer de social distancing niet kan worden gerespecteerd.