19 doden en 20 gewonden bij groot verkeersongeluk in China

Bij een groot verkeersongeluk in de Chinese provincie Jiangxi zijn in de nacht van zaterdag op zondag 19 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur 's nachts lokale tijd in Nanchang, in het oosten van het land.