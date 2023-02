184 mensen aangehouden in Turkije wegens nalatigheid

Bodycam­beel­den tonen arrestatie van lachende schutter (19) die meisje (9) en journalist doodschoot

De Orange County Sheriff’s Office uit Florida in de VS heeft bodycambeelden vrijgegeven van de arrestatie van Keith Melvin Moses (19). De tiener schoot op één dag tijd drie mensen neer, waaronder een tv-reporter en een meisje van 9 jaar. Hij maakte ook verschillende gewonden. Op de beelden is te zien hoe agenten de jongeman dwingen om op de grond te gaan liggen, maar Moses volgt het bevel niet. De schutter wordt tegen de grond geduwd, maar hij werkt tegen en schreeuwt: “Ze vermoorden me, ik kan niet ademen.”