184.000 lopers zamelen 4,1 miljoen euro in

Huwelijk tussen Bill en Melinda Gates zou al langer in slop gezeten hebben: "Ze bleven samen tot jongste klaar was met school”

7 mei Het huwelijk tussen Bill (65) en Melinda (56) Gates zou al een tijdje in troebel water gezeten hebben. Dat heeft een bron verteld aan het Amerikaanse tijdschrift PEOPLE. “Het idee was dat ze samen zouden blijven tot hun jongste klaar was met de middelbare school", klinkt het. “En daarom ploeterden ze verder. Tot al hun kinderen hun diploma hadden. Zoals zo vele koppels.”