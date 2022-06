18 migranten omgekomen bij bestorming grenshekken Spaanse enclave in Marokko

Politici en beroemdhe­den reageren geschokt op terugdraai­ing abortuswet: “Iedereen krijgt een wapen maar niemand krijgt lichamelij­ke autonomie”

In de Verenigde Staten is na een halve eeuw de abortuswetgeving teruggedraaid. Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de vijftig staten in de VS afzonderlijk kunnen bepalen of zij abortus toestaan of niet. Beroemdheden en politici laten zich nu negatief uit over de omstreden beslissing: “Dit heeft niets te maken met religie, dit heeft alles te maken met menselijkheid”.

24 juni