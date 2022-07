18 maanden oude Ezra sterft door ondervoeding: veganistische moeder schuldig aan moord

Stranden opnieuw open na haaienaan­val in buurt van Hurghada, maar sfeer is bedrukt: “Wellicht zit haai nog in deze baai”

Het is 38 graden en stralend weer in de beschutte baai van Sahl Hasheesh nabij Hurghada, maar na de dodelijke haaienaanval durft bijna niemand het water in - ook al zijn de stranden opnieuw open. De stemming is bedrukt en de haai in kwestie is nog steeds niet gevonden.

15:47