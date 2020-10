18-jarige geniet van zonsondergang met vriendin en wordt doodgeschoten

De jongen overleed maandag in het ziekenhuis. De adolescent en zijn vriendin zaten omstreeks 17.15 uur in het Nockamixon State Park. Jason kreeg een kogel in de nek en zeeg neer. Zijn vriendin zag hierna zo’n 140 meter verder een man die gekleed ging in een oranje jagersoutfit. Jagen in het nationale park was die dag toegelaten. Er wordt ginds gejaagd op herten, fazanten, kalkoenen en konijnen.