18-jarige Emma uit Florida wordt geraakt door blikseminslag op eerste schooldag: “Ik voelde helemaal niets meer”

Socialite, juwelier en weduwe met turbulent liefdesle­ven: hoe Russische spionne zich weg naar binnen charmeerde in NA­VO-krin­gen

Ze woonde in een prachtig huis met zicht op de Golf van Napels, had een eigen juwelenzaak, schuimde luxueuze feestjes af en deed aan liefdadigheid. Niemand die vermoedde dat de knappe vrouw die onder meer het glas hief met hooggeplaatst personeel van het commandocentrum van de NAVO in het Italiaanse Napels een Russische spionne kon zijn. Maar dat was Maria Adela Kuhfeldt Rivera wel degelijk, zo blijkt uit diepgaand onderzoek van het gereputeerde collectief ‘Bellingcat’ en de kranten ‘Der Spiegel’, ‘La Repubblica’ and ‘The Insider’.

13:03