18 Duitse Leopard 2-tanks in Oekraïne gearriveerd, melden Duitse media

IN BEELD. Manifesta­tie bij omstreden waterreser­voir in Frankrijk loopt helemaal uit de hand

Rond een omstreden waterreservoir in aanbouw in Frankrijk is het deze middag tot confrontaties gekomen tussen manifestanten en de ordediensten. In Sainte-Soline, in het departement Deux-Sèvres, waren duizenden mensen samengekomen, ondanks een verbod daarop. De autoriteiten hadden 3.200 gendarmes en agenten gemobiliseerd om de verboden manifestatie te beteugelen. De protesten zijn gericht tegen een project voor waterreservoirs, bedoeld voor de landbouw.