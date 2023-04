18.000 koeien komen om bij stalbrand in Texas

9.000 varkens komen om bij stalbrand in Nederland

Door een zeer grote stalbrand in Sint-Oedenrode, in het zuiden van Nederland, zijn woensdagmiddag zo'n 9.000 varkens omgekomen. Dat maakte de veiligheidsregio Brabant-Noord bekend. De oorzaak van de brand in het dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant is onbekend.