17 miljoen inwoners van Chinese stad in quarantaine na 66 nieuwe coronabesmettingen

De Oekraïense president Zelensky wil in Jeruzalem met de Russische president Poetin gaan praten om een eind te maken aan het oorlogsgeweld. Oekraïne zaterdag 13.000 burgers kunnen evacueren via humanitaire corridors. In Melitopol hebben de Russen een nieuwe burgemeester geïnstalleerd, nadat de vorige vrijdag door Russische troepen werd ontvoerd. De eretitel ‘held van Oekraïne’ is voor het eerst (postuum) toegekend aan een vrouw. En de aandelenbeurs in Moskou blijft ook volgende week gesloten, terwijl nu ook NAVO-baas Stoltenberg waarschuwt dat Rusland chemische wapens in kan zetten.

