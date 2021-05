17-jarige doodgestoken in Den Haag, drie personen opgepakt

Chinese man gearres­teerd nadat hij zoon (2) verkocht en met geld op vakantie ging

6 mei Een Chinese man is gearresteerd omdat hij zijn tweejarige zoon heeft verkocht aan een kinderloos stel, nadat hij de voogdij over zijn kind had gekregen toen hij van zijn vrouw scheidde. De man zou het geld vervolgens hebben gebruikt om op vakantie te gaan met zijn nieuwe vriendin, melden Chinese media.