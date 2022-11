16-jarige jongen en vijf collega’s van de schutter: dit weten we over de dodelijke slachtoffers van de schietpartij in Walmart

Voorbijgan­ger filmt ontvoering in midden van druk kruispunt in VS: “Ze keek me aan en riep ‘Help mij’”

Op bovenstaande beelden is te zien hoe een vrouw uit een auto wordt gesleurd in Virginia. Een voorbijganger denkt eerst dat het om een geval van verkeersagressie gaat en begint te filmen, tot hij het slachtoffer mee naar zijn auto sleurt. De familie van het slachtoffer had net hun dochter gered uit een gewelddadige relatie, maar de vermeende misbruiker, Danny White (25), haalde hen in en nam de vrouw mee. Politieagenten kunnen de man thuis arresteren en het slachtoffer in veiligheid brengen.

23 november