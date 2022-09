16 jaar geleden vonden Nederlandse kinderen dode baby in vijver. Nu is mogelijke moeder aangehouden

BuitenlandNederlandse speurders hebben misschien een doorbraak geforceerd in een 16 jaar oude cold case. Mogelijk hebben ze de moeder van Sem Vijverberg gearresteerd, de pasgeboren baby die in 2006 door drie spelende kinderen werd aangetroffen in een vijver in de Nederlandse stad Doetinchem. “We vermoeden dat de vrouw de moeder is van Sem Vijverberg”, zegt politiewoordvoerder Marél Steenbergen. De gearresteerde vrouw wordt ervan verdacht de baby te hebben gedood en het lichaam te hebben achtergelaten.

Wanneer de vrouw exact is aangehouden wil de politie niet zeggen. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad gaat om de moeder van de baby.

Het lijkje van Sem Vijverberg werd zondagmiddag 29 januari 2006 gevonden in het bevroren water van de Kapperskolk, aan de rand van woonwijk De Hoop in Doetinchem. De pasgeboren baby was toen waarschijnlijk al negen dagen dood. Het had – zo wees forensisch onderzoek later uit – niet langer dan een dag geleefd en was met fors geweld om het leven gebracht.

Gruwelijke vondst

De kinderen Lars, Koen en Romy (dan 14, 13 en 7 jaar) deden die zondag de gruwelijke vondst. Ze waren met hun ouders op bezoek bij hun oma die in de wijk woonde. Langs de oeverrand vonden ze iets wat op een pop leek. Later ging hun moeder met haar schoonzus poolshoogte nemen. Ze zagen dat het mogelijk om een baby ging en verwittigden de hulpdiensten.

Het bleek inderdaad om een baby te gaan die slechts kort had geleefd. Er volgde een grootscheeps onderzoek waarbij 25 speurders werden ingezet. Ondertussen kreeg de dode baby de naam Sem Vijverberg: de voornaam kwam uit de koker van de drie vinders, de achternaam verwijst naar voetbalstadion De Vijverberg in de Nederlandse gemeente.

Op 9 februari 2006 is Sem begraven op de kinderbegraafplaats van de Slangenburg, iets buiten Doetinchem. De uitvaart vond plaats in het bijzijn van de burgemeester, de politie, de betrokken families die Sem in het water hebben gevonden en buurtbewoners. Het grafje is er nog altijd.

DNA-onderzoek

Volledig scherm Rechercheur Hanneke de Bruyne, die in 2006 meewerkte aan het onderzoek naar de dode baby, op archiefbeeld bij de Kapperskolk in Doetinchem, waar de baby werd gevonden. © Bart Harmsen Na de lugubere vondst probeerden speurders de ouders van Sem te vinden. Dat was vergeefs en na vijf maanden werd het opsporingsteam opgeheven. In 2013 werd met een DNA-onderzoek geprobeerd de zaak nieuw leven in te blazen. In 2017 gebeurde dat nogmaals, maar beide keren zonder succes. In 2019 belandde de zaak op de cold casekalender van de politie.

Heropening onderzoek

In maart 2021 heropende de Nederlandse politie het onderzoek. Ze deed dat hoofdzakelijk door opnieuw veel aandacht voor de kwestie te vragen. Dat gebeurde onder meer tijdens een thuiswedstrijd van voetbalclub De Graafschap. Ook werden flyers rondgedeeld in de wijk De Hoop en stond er meerdere dagen een politietruck in Doetinchem waar veel informatie werd gegeven over de zaak.

Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het Nederlandse tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ besteedde ook aandacht aan Sem Vijverberg en dat leverde 70 tips op. Daaronder ook een anonieme melder waar de politie later naar op zoek ging. Uiteindelijk heeft één van de tips ertoe geleid dat de vrouw in beeld kwam, legt de politie uit. Verdere informatie over de zaak wordt nu nog niet gedeeld. Zo wordt niet gemeld welke dag de vrouw precies is opgepakt en wordt haar leeftijd ook niet genoemd.

“De zaak heeft altijd een grote impact gehad in Doetinchem en daarbuiten”, aldus nog de Nederlandse politie. “De komende tijd doet het cold caseteam Oost-Nederland verder onderzoek op zoek naar antwoorden die zestien jaar lang onbekend zijn gebleven.”

“Geen link met vondeling”

Vorig jaar werd nog gemeld dat de moeder van Sem mogelijk een baby te vondeling heeft gelegd op vrijwel dezelfde plek. Deze pasgeboren jongen werd in 1992 levend gevonden. “Het kan zijn dat de moeder van deze baby ook de ouder van Sem is. Het is een scenario dat we onderzoeken”, zei teamleider Ferdinand Schellinkhout van het cold caseteam van de politie destijds.

Een woordvoerder van de politie zegt woensdag dat nu blijkt dat er geen link is gevonden met deze vondeling. “Er is geen familieband.”

