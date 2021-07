150-tal Nigeriaanse scholieren ontvoerd uit school na aanval van gewapende rebellen

Franse politie contro­leert dan toch op negatieve coronates­ten bij grens

20:22 De Franse politie controleert dan toch of toeristen die de grens over willen wel een negatieve test op zak hebben. Dat moet ook als je enkel door Frankrijk heen wil rijden, bijvoorbeeld naar Spanje, of wanneer je vanuit Spanje weer terugkeert naar ons land. Veel mensen zijn hier echter niet van op de hoogte of ze hopen dat er toch geen controles zijn. Dat kan voor onaangename verrassingen zorgen.