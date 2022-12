150 gewonden bij treinbotsing bij Barcelona

Oekraïense drones vernieti­gen bommenwer­pers en hebben Moskou binnen bereik: “Zelensky brengt het gevecht naar Poetin”

Is de oorlog alweer een nieuwe fase ingegaan? Tot drie keer toe slaagde Oekraïne er in om vliegvelden diep op Russisch grondgebied te bestoken. In theorie zou dus ook Moskou geraakt kunnen worden. “Zelensky brengt het gevecht naar Poetin”, stelt de gezaghebbende commentator én oud-majoor van het Australische leger Mick Ryan.

