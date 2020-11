150 doden en vermisten in Guatemala na doortocht storm Eta

FACTCHECK. Nee, Amerikanen konden niet meer dan één keer stemmen. En nee, Trump-kie­zers kregen geen foute stiften

6 november Ze zijn niet meer te tellen, de beweringen over verkiezingsfraude in de VS die de ronde doen op sociale media of al tot rechtszaken hebben geleid. Maar een overtuigend bewijs van doelbewust bedrog op zo'n grote schaal dat het de uitslag zou kunnen beïnvloeden, is er tot nu toe niet. Wij factcheckten enkele van de opvallendste — en ontdekten dat de traagheid van de tellingen ook aan de Republikeinen zelf ligt.