15 vluchten geannuleerd en 175 vertraagd in Spanje door staking bij Ryanair

ONZE OPINIE. “Net nu we na twee jaar corona weer volop kunnen vliegen, lijkt het stakingsvirus al minstens even besmettelijk”

Ook in België was er vorige vrijdag en vorig weekend een staking bij Ryanair. Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteerde Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. Er wordt ook geklaagd over fouten in de loonfiches.