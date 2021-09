15-tal jongeren belagen voormalige Miss France in Parijs: “Ik voelde me zo zwak en hulpeloos”

Amper klachten in grootste­den, terwijl 8 op de 10 jonge vrouwen bang is op straat: “Je wordt nagefloten, lastigge­val­len en aangegaapt als een stuk vlees”

23 februari 8 op de 10 jonge vrouwen mijdt openbare plaatsen uit angst om aangevallen of geïntimideerd te worden. Dat blijkt uit een Europees onderzoek. Vooral in grootsteden is seksuele intimidatie op straat schering en inslag. “Ze riepen me na en één van de mannen vroeg botweg om seks met hem te hebben tijdens een schooluitstap. Pas toen een mannelijke klasgenoot bij me kwam staan, stopte het eindelijk”, getuigt een meisje. De politie in Brussel roept slachtoffers op om klacht in te dienen, want dat gebeurt nu nog veel te weinig.