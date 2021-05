15-jarige steekt Marjorie (17) dood na ruzie op Snapchat

De steekpartij met dodelijke afloop gebeurde in de woonwijk Pierre-et-Marie-Curie, een wijk met veel hoogbouw. Een verslaggever van persbureau AFP zag rond 21.00 uur hoe leden van de technische recherche het lichaam van het meisje in een zwarte lijkzak naar een politiebestelwagen brachten.

Een emotionele Cynthia (33), een oudere zus van Marjorie, stond AFP kort te woord. “Mijn zus was geen delinquente. Ze wou enkel een probleem regelen.” Volgens vriendinnen Keïra en Aicha (beiden 14) ging de bal vanochtend aan het rollen toen Marjorie vaststelde dat de verdachte een Snapchatgroep had aangemaakt. Deze was helemaal negatief gewijd aan een jongere zus van het latere slachtoffer. “Marjorie hield er niet van als mensen slecht over haar zusje spraken. Ze ging naar het appartementsgebouw waar de vader van de jongen woont en sloeg de kerel.”

Nog volgens de vriendinnen liep de 15-jarige zijn appartement binnen om terug te keren met een mes. “Hij stak haar in het hart.” Ze overleed kort daarna. De dader kon eerst ontkomen. Keïra en Aicha omschrijven hem als een luidruchtige knaap die vaak nogal opgefokt rondloopt. “Hij is vorig jaar nog van school gestuurd.”

2021 is voor Parijs en omgeving nu al een annus horribilis inzake zwaar geweld met minderjarigen. Midden maart verdronk de 14-jarige Alisha nadat ze door twee klasgenoten in de Seine was gegooid. Aan de basis lag een ruzie waarbij een foto waarin het meisje in ondergoed te zien was, in de klas werd rondgestuurd.