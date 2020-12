15 jaar cel voor Franse ex-chirurg die verdacht wordt van aanranding en verkrachting van meer dan 300 slachtoffers

In het eerste luik van een gigantische pedofiliezaak in Frankrijk is ex-chirurg Joël Le Scouarnec, die in Saintes, in het westen van het land, achter gesloten deuren voor een gerechtshof verscheen, vandaag veroordeeld tot vijftien jaar cel. De zeventiger moet zich ook verplicht laten behandelen.