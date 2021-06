14 nieuwe getuigen gehoord in zaak overleden model Ivana Smit

Oplichter aasde op beloning in zaak overleden model Ivana Smit

24 mei Een persoon heeft geprobeerd de familie van Ivana Smit uit Peer op te lichten door te suggereren dat die informatie had over het overleden Nederlandse model. Hij of zij deed het voorkomen alsof er videomateriaal was van een ruzie tussen Smit en het Amerikaanse echtpaar waar zij in Maleisië op bezoek was op de avond van haar overlijden, eind 2017.