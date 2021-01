14 juni voortaan Donald Trump Day in Ohio?

“We moeten de 3.154.834 kiezers die in Ohio hun stem uitbrachten voor de herverkiezing van Donald J. Trump laten zien dat wij als wetgevende macht de verwezenlijkingen van zijn regering erkentelijk zijn”, luidt het in de begeleidende e-mail die de krant Cincinnati Enquirer kon inkijken.

Indien het tot een stemming komt in het parlement in Columbus, is de kans groot dat het voorstel wordt aangekomen. Zowel in het Huis als de Senaat van The Buckeye State hebben de Republikeinen een grote meerderheid. Het wetsvoorstel geldt enkel voor het grondgebied van Ohio. Het gaat niet om een wettelijke betaalde feestdag.