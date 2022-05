14-jarige Yura overleeft Russische aanval in Boetsja: “Ik zag mijn vader in een plas bloed.”

Literatuur Nederland­se schrijver Jeroen Brouwers (82) is overleden

Auteur Jeroen Brouwers is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij Atlas Contact bevestigd. De Nederlandse schrijver, die in Lanaken woonde, is 82 jaar geworden. De ‘grootmeester der Nederlandse letteren’ schreef romans, verhalen, essays en brieven en ontving talloze prijzen voor zijn werk. Zijn bekendste werk is ‘Bezonken rood’, een autobiografische roman over zijn jaren in een Japans interneringskamp in Indonesië.

11 mei