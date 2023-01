14-jarige huurmoordenaars met 300 executies op hun palmares: dit is het leven in drugsstaat Mexico

“We gaan naar Mexicaanse toestanden”, klinkt het nadat in Antwerpen een 11-jarig meisje werd doodgeschoten in de drugsoorlog. Maar hoe ziet het leven in Mexico er echt uit? Wat zich daar de voorbij jaren heeft afgespeeld, is niet minder dan hallucinant: kartelleden die vermomd als agenten 53 gevangenen bevrijden, een man die van zijn boerderij een versterkte burcht maakt en het in zijn eentje opneemt tegen het kartel. Of het verhaal van de 14-jarige huurmoordenaar ‘El Ponchis’, de jongste ‘sicario’ met meer dan 300 executies op zijn palmares, de meeste door verminking, marteling en onthoofding. Dit is het leven in drugsstaat Mexico.