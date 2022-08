14-jarige hond die twee maanden vermist was, levend gevonden in grot in het Amerikaanse Missouri

Goed nieuws uit de Amerikaanse staat Missouri. Daar werd de 14-jarige hond Abby levend teruggevonden nadat het beestje twee maanden lang vermist was. Abby overleefde bijna 60 dagen lang in haar eentje en werd dit weekend teruggevonden in een grot in de Amerikaanse staat in het westen van de VS.

Al sinds begin juni was Abby, een kruising tussen een poedel en een basset, vermist. Haar baasje Jeff Bohnert was al die tijd blijven zoeken en had de hoop niet opgegeven om zijn bijna-14-jarige viervoeter terug te vinden. Bohnert postte over zijn vermiste hond op Facebook en nam contact op met zijn buren en de politie, maar niemand had Abby gezien.

Afgelopen weekend kreeg hij een berichtje van een buurman waarin stond dat mensen die een grot in de buurt onderzochten, een hond hadden gevonden. Bohnert twijfelde of het zijn viervoeter zou kunnen zijn, maar trok toch naar de grot. Tot zijn grootste verbazing was het daadwerkelijk Abby die uit de grot was gehaald. “Ik zei meteen: ‘dat is mijn hond’”, vertelt Bohnert.

60 dagen

Het was Gerry Keene die Abby vond. Hij was samen met enkele anderen op een verkenning in de Berome Moore Cave. “Een van de kinderen rende voorop en riep dat er een hond was”, vertelt Keene. “Ze lag opgerold als een bal. Ze tilde haar hoofd op en keek ons aan, maar ze reageerde niet op verbale commando’s.” Abby wist 60 dagen lang te overleven in haar eentje. Reddingswerkers denken dat ze die grotendeels in de kale, pikdonkere en koude grot van 14 graden, waar ze werd gevonden, heeft doorgebracht.

Keene riep de hulp in van Rick Haley, een speleoloog, om Abby uit de grot te krijgen. “We wisten dat Abby de wandeling naar de ingang niet zou kunnen maken, vooral omdat het door nauwe gangen ging en een steile helling op”, vertelt Haley. Abby werd meteen in een deken gewikkeld, daar was het beestje duidelijk blij mee na weken in de koude modder te hebben gelegen.

Toch was het moeilijk om Abby, gezien haar kwetsbaarheid, uit de grot te krijgen, weet Haley. “Het was van cruciaal belang dat we haar niet ruw behandelden,” zegt hij daarover. De reddingsactie heeft ongeveer anderhalf uur geduurd.

Helft van gewicht verloren

Kort nadat ze Abby hadden bevrijd, ging Keene naar een paar huizen in de buurt om te vragen of iemand een hond miste. Op die manier werd Bohnert uiteindelijk als baasje gevonden. Volgens Haley en Bohnert is Abby ongeveer de helft van haar gewicht verloren in de grot.

Het gaat nu terug beter met Abby, ze herstelt wel nog van haar avontuur in de grot. “Ze kwispelt weer met haar staart, wat laat zien dat ze het trauma achter zich heeft gelaten”, zegt Bohnert. “Ze gedraagt zich weer als zichzelf.”

