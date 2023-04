130 Oekraïense krijgsgevangenen vrijgelaten naar aanleiding van orthodox Pasen

Ondanks orthodox Pasen heeft Rusland opnieuw doelwitten in Oekraïne bestookt, zo melden Oekraïense militaire bronnen zondag. President Volodymyr Zelensky vraagt zijn landgenoten in zijn paasboodschap intussen om te blijven geloven in de overwinning. Naar aanleiding van orthodox Pasen zijn 130 Oekraïense krijgsgevangenen vrijgelaten en teruggekeerd naar huis. Dat heeft Andriy Yermak, de chef van het presidentiële bureau in Kiev, zondag gemeld op Telegram.

In het zuidelijke Mikolajiv kwamen in de nacht van zaterdag op zondag twee tieners om het leven bij Russische bombardementen, deelde militair gouverneur Vitali Kim zondag mee. Het hoofd van de militaire administratie in Zaporizja, Joeri Malasjko, meldde eveneens aanvallen. Daarbij raakte een kerk beschadigd, zodat de dienst afgelast moest worden. "Niets is heilig, zelfs niet op de nacht van de verrijzing van Christus", schreef hij.

In een videoboodschap naar aanleiding van orthodox Pasen moedigde president Zelensky zijn landgenoten aan om moed te behouden. "We vieren vandaag de verrijzing van Christus. Het belangrijkste symbool is overwinning: de overwinning van het goede, de overwinning van de waarheid, de overwinning van het leven. We vieren Pasen met het onwrikbare geloof in de onomkeerbaarheid van deze overwinningen", zei hij.

Zelensky herinnerde eraan dat Oekraïne een jaar geleden moest bidden voor zijn overleven als onafhankelijke natie. Sindsdien zijn de Russische troepen verdreven uit de omgeving van de hoofdstad Kiev en vele andere regio's, maar wordt er in het oosten van het land nog steeds hevig gevochten. "We hebben een lange weg afgelegd, maar misschien ligt de hoogste berg nog voor ons. We zullen er overheen komen", verzekerde de president.

Gevangenenruil

“Een grote gevangenenruil op Pasen”, zo omschreef Yermak de operatie. Hij postte daarbij foto’s van tientallen mannen met de Oekraïense vlag. Volgens Yermak vond de ruil de voorbije dagen in verschillende fases plaats. Van Russische zijde is er momenteel geen bevestiging.

Het ruilen van krijgsgevangen is het enige domein waarover Rusland en Oekraïne momenteel nog regelmatig onderhandelen. Vorige week werden zo nog ongeveer 200 Oekraïense en Russische soldaten uitgewisseld.

Paasboodschap Poetin

De Russische president Vladimir Poetin vierde zondagochtend orthodox Pasen in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou, samen met burgemeester Sergej Sobjanin en patriarch Kirill, de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe Kerk en pleitbezorger van de oorlog in Oekraïne. In zijn paasboodschap prees Poetin de Kerk voor de "actieve toewijding aan genade en liefdadigheid in tijden van grote uitdagingen", een opmerking aanzien als verwijzing naar de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin vierde zondagochtend orthodox Pasen in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou, samen met patriarch Kirill, de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe Kerk.. © ANP / EPA