130 bootvluchtelingen verdronken voor Libische kust

Acht boten met 159 migranten gered voor Franse kust

1 april Acht boten met in totaal 159 migranten, onder wie 10 kinderen en een zwangere vrouw, zijn donderdag gered voor de kust tussen Boulogne-sur-Mer en Duinkerke in Noord-Frankrijk. Dat is vernomen bij de maritieme prefectuur. De migranten probeerden de Britse kust te bereiken.