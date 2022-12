130 baby's vinden geen plaats in Franstalige pleeggezinnen

De kinderen worden dan in een kinderdagverblijf ondergebracht of verhuizen van de ene hulpdienst naar de andere in afwachting van een plaats in een geschikt pleeggezin, zegt Famille d'accueil. In bepaalde gevallen moeten gezonde baby's maandenlang in een ziekenhuis verblijven of worden ze uiteindelijk zelfs teruggeplaatst in het gezin waar ze zijn weggehaald en mogelijk in gevaar zijn.