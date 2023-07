130.000 agenten en gendarmes staan klaar voor Franse feestdag

LIVE. Kamikaze-dro­nes vallen Kiev aan - België gaat F-16-instruc­teurs leveren aan Oekraïne

Kiev werd vannacht opnieuw aangevallen met kamikaze-drones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beklaagde zich ondertussen op de NAVO-top in Vilnius over het gebrek aan concrete toezeggingen wat betreft het door zijn land vurig gewenste lidmaatschap. Op diezelfde top maakte minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gisteren bekend dat ons land F-16-instructeurs gaat leveren aan Oekraïne. Samen met tien andere landen zal België piloten opleiden voor de gevechtsvliegtuigen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.