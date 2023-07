130.000 agenten en gendarmes staan klaar voor Franse feestdag, openbaar vervoer wordt stilgelegd om 22.00 uur

“Mensen verliezen meer vocht dan ze denken”: kans op uitdroging groot in warm vakantie­land

Wie op vakantie gaat in Zuid-Europa, waar het momenteel erg heet is, loopt meer risico op uitdroging dan op oververhitting. Dat zegt Maria Hopman, professor fysiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Mensen verliezen vaak veel meer vocht dan ze denken. Als iemand 24 uur per dag op de camping zit in een tent, dan transpireer je 24 uur per dag. Ook zonder dat je het echt doorhebt.”