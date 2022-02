13 vrouwen en meisjes overleden in India na val in diepe put tijdens trouwfeest

RECONSTRUC­TIE. “Papa! Haal me hieruit!”: hoe Rayan in de put viel toen zijn papa een seconde niet keek, en reddings­wer­kers net te laat kwamen om hem te redden

Vier dagen lang hield de wereld de adem in voor Rayan, en zaterdagavond werd even een zucht van verlichting geslaakt. Meer dan 100 uur nadat de jongen van 5 in een diepe waterput in Marokko viel, waren reddingswerkers erin geslaagd het kind te bevrijden. Maar zeven minuten nadat Rayan onder luid applaus uit de put gehaald werd, kwam het bericht dat de kleuter het niet overleefd had. Een reconstructie van vier dagen nagelbijten, met de afloop die niemand wou.

6 februari