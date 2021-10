13-jarige jongen schiet zijn vader dood met kogel door het hoofd

De feiten speelden zich donderdag af in het huis van het gezin met vijf kinderen, zei procureur François Pérain. Volgens dezelfde bron sloeg de 33-jarige moeder alarm. Haar echtgenoot, een man uit Kosovo, stierf dezelfde dag in het ziekenhuis.

De vrouw, die eerst andere verklaringen had afgelegd, vertelde uiteindelijk aan de politie dat de oudste zoon de schutter was. Die versie werd bevestigd door de 7-jarige dochter “die getuige was geweest van de feiten”, aldus de officier van justitie. De vermeende jonge dader, die het pistool in een bosje bij het ouderlijk huis had verstopt, was samen met zijn twee 12-jarige broertjes gevlucht.