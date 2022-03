13-jarige achter het stuur bij ongeval dat negen mensen in Texas het leven kost

Een 13-jarige bestuurder van een pick-up is betrokken geraakt bij een auto-ongeval dat het leven kostte aan negen mensen in de Amerikaanse staat Texas. Dat hebben de lokale autoriteiten donderdag meegedeeld. Het ongeval deed zich dinsdagavond voor nabij de stad Midland in Texas.