13 gewonden waarvan twee kritiek bij schietpartij in Austin, schutter op de vlucht

Spanjaard ontvoert kinderen om zijn ex te treffen: lichaam van Olivia (6) in sporttas teruggevon­den op bodem van de zee

8:17 In Tenerife is het lichaam van Olivia Gimeno teruggevonden in een sporttas op de bodem van de zee. Het zesjarige meisje was net als haar zus Anna (1) al sinds 27 april vermist. Meteen was duidelijk dat de meisjes ontvoerd waren door hun vader. Speurders stellen nu alles in het werk om in de onmetelijke diepte van de Atlantische Oceaan ook Anna en Tomás terug te vinden. Met zijn gruweldaad wilde de man vooral zijn ex Beatriz Zimmerman treffen.