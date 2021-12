13 doden na zware regenstorm in Bolivia

4,5 ton cocaïne bestemd voor Antwerpen in beslag genomen in Ecuador

In de haven van Guayaquil in Ecuador werd dit weekend 4,5 ton cocaïne in beslag genomen. De lading was bedoeld voor transport naar Antwerpen en werd gevonden door lokale eenheden van het Container Controle Programma, dat onder leiding staat van de Verenigde Naties.

