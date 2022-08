127.000 Britten ondertekenen campagne om energiefacturen niet langer te betalen: “We voelen ons genegeerd”

De groep zegt geïnspireerd te zijn door het verzet tegen de persoonsbelasting en de daarmee gepaard gaande protesten die de regering van Margaret Thatcher ten val bracht. Toen weigerden 17 miljoen mensen die taks te betalen. Uiteindelijk werd het onmogelijk voor de regering Thatcher om het beleid met succes uit te voeren.

In het licht van de kostencrisis en de hoogste inflatie in jaren wil de Don’t Pay-campagne 1 miljoen van de 28 miljoen Britse elektriciteitsklanten ertoe brengen hun maandelijkse automatische incasso stop te zetten als “er geen actie wordt ondernomen om een verwachte prijsstijging in oktober te beperken”.

Het Don’t Pay-manifest zegt: “Miljoenen van ons zullen deze winter niet in staat zijn om voedsel en rekeningen te betalen. We kunnen het ons niet veroorloven dat te laten gebeuren. We eisen een verlaging van de rekeningen tot een betaalbaar niveau. We zullen onze automatische incasso’s vanaf 1 oktober stopzetten als we genegeerd worden. We zijn niet aangesloten bij een organisatie, noch hebben we een vast eisenpakket”.

Brandstofstress

Deze winter zullen volgens Don’t Pay UK 6,3 miljoen huishoudens hun energierekeningen niet kunnen betalen en zullen 10 miljoen huishoudens ‘brandstofstress’ hebben, wat betekent dat ze meer dan 10% van hun inkomen alleen al aan energierekeningen uitgeven.

“Iedereen heeft toegang tot elektriciteit en gas nodig om zich te verwarmen, te verlichten en comfortabel in zijn huis te leven. Maar iedereen om ons heen heeft het moeilijk, en we weten dat het alleen maar erger zal worden zonder dat het einde in zicht is. Daarom zijn we als groep bij elkaar gekomen om een strategie uit te stippelen en te bedenken hoe we dit collectief kunnen bestrijden”, laat de protestgroep weten.

Johnson

Premier Boris Johnson, minister van Financiën Nadhim Zahawi en de minister van Handel Kwasi Kwarteng hebben een ontmoeting gehad met de bazen van de energiebedrijven om de situatie te bespreken. Johnson deed een beroep op de elektriciteitsbedrijven om de druk op de kosten van levensonderhoud te verlichten, maar voegde eraan toe dat “belangrijke fiscale beslissingen” moeten worden genomen door degene die hem volgende maand opvolgt.

Het ministerie van Financiën zei dat Zahawi en de energiebedrijven waren overeengekomen de komende weken “nauw samen te werken” om ervoor te zorgen dat het publiek, met inbegrip van kwetsbare klanten, steun zou krijgen bij de stijgende kosten, maar ging niet in detail in op wat dat zou inhouden.

