120 jaar cel voor Amerikaanse seksgoeroe Raniere wegens kinderhandel

Zes jaar cel voor miljar­dairs­doch­ter in zaak tegen leiders van sekte die seksslavin­nen brandmerk­te

1 oktober Clare Bronfman, de 41-jarige erfgename van Seagram, is veroordeeld tot 6 jaar en 9 maanden cel voor haar rol in Nxvium, een bedrijf dat zelfhulpcursussen aanbood. In werkelijkheid ging het om een sekte die zich inliet met dwangarbeid, afpersing en seksueel misbruik. De sekteleider bleek zelfs seksslavinnen te hebben die werden gebrandmerkt met zijn initialen. Ook actrice Allison Mack, bekend van Smallville, was bij de sekte betrokken.