12-jarige Lola, die misbruikt en vermoord werd gevonden in een reiskoffer, begraven in Frankrijk: “Niet verteld hoeveel ik van je hield”

Lola Daviet, het meisje dat half oktober dood aangetroffen werd in een koffer in Parijs, is begraven. De dood van Lola Daviet leidde tot ontsteltenis bij veel Fransen en kreeg ook een politieke lading. Met name uiterst rechtse politici wezen op de achtergrond van de dader, een 24-jarige Algerijnse die illegaal in Frankrijk was.