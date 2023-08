12 jaar cel geëist tegen Pakistaan die opriep Geert Wilders te vermoorden

De verdachte zou dit in 2018 vanuit Pakistan via een filmpje op het internet hebben gedaan. Latif is niet aanwezig bij zijn eigen strafzaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, een advocaat evenmin.

Latif is aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Het is de eerste keer dat het Openbaar Ministerie in Nederland iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. De verdachte is in eigen land een bekend persoon. Daardoor heeft de Nederlandse politie hem op de beelden herkend.