12 doden en 138 gewonden bij enorme gasexplosie in Chinese stad

Vader dumpt 80.000 centen in voortuin van ex als laatste betaling alimenta­tie­geld, dochter zet zijn rotstreek om in goede daad

12 juni Een Amerikaanse vader heeft zijn frustraties tegenover zijn ex-vrouw op bijzonder opvallende wijze kenbaar gemaakt. De man dumpte 80.000 pennies in haar voortuin. Het bleek te gaan om de allerlaatste betaling alimentatiegeld, aangezien zijn jongste dochter zonet 18 jaar was geworden. Beelden van het incident gaan viraal, de moeder en haar twee dochters hebben intussen besloten om de smakeloze actie om te zetten in een goede daad. Ze doneerden het volledige bedrag van omgerekend 800 dollar of 660 euro aan een nabijgelegen centrum voor slachtoffers van huiselijk geweld.