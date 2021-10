12 arrestaties nadat coronaprotest in Rome ontaardt in rellen

Zes jongeren over de klimaat­mars vandaag: “Beleidsma­kers hebben opnieuw sjot onder hun gat nodig”

12:04 Opzij, opzij, opzij, corona, want voor het eerst in goed anderhalf jaar marcheert jong en oud opnieuw door de straten van Brussel voor die ándere crisis: de klimaatverandering. “En of er sfeer zal zijn”, zegt Daan (17), die samen met andere ‘klimaatjongeren’ de draad weer oppikt - of die eigenlijk nooit heeft laten vallen. “Ik zit niet graag op mijn kamer terwijl de wereld het moeilijk heeft.”