118-jarige teddybeer gekocht op rommelmarkt zal naar verwachting duizenden opleveren

De fortuinlijke zet van Jeanette en Kyle om 130 pond (150,80 euro) neer te tellen voor twee knuffels, lijkt nu al een schot in de roos. Ze hadden geen idee dat één van de gekochte beertjes zoveel waard kon zijn. Nadat Kyle een foto van de berenbuit op Facebook plaatste, regende het al snel complimentjes van mensen die de bijzonderheid ervan inzagen. Overrompeld waren ze toen de taxatie hun een inzicht gaf in de mogelijke waarde. “Al hadden we ons geld kunnen verdubbelen, zo rond de 250 pond, dan waren we al in onze nopjes geweest”, lacht Kyle.

Hun speurtochten op zaterdagochtend langs kraampjes op rommelmarkten hadden nog nooit zo’n waardevolle vondst opgeleverd. “We struinen al jaren op zaterdagen over rommelmarkten maar nog nooit hebben we zoiets kostbaars aan de haak geslagen”, vertelt Kyle. “Mama had wel het vermoeden dat de beer iets speciaals was, maar ik was aanvankelijk wat sceptisch. Ik zag die 130 pond niet meteen zitten, dus ze moest me wel even overtuigen.”