110 migranten gered van overvolle rubberboten op Middellandse Zee

Wit-Russische oppositie bezorgd over mogelijke mobilisa­tie

Bij de Wit-Russische oppositie heerst toenemende bezorgdheid over een mogelijke mobilisatie, om Rusland te ondersteunen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens het oppositielid Pavel Latoesjko, die in ballingschap leeft in Warschau, zijn de voorbereiding daarvoor al vergevorderd. Dat heeft hij meegedeeld aan de Duitse mediagroep RND.

7 januari