11-jarig meisje dat schietpartij in Uvalde overleefde, ontsnapt nipt aan hartaanval na herdenking overleden klasgenoot: “Haar hart is in twee gebroken”

Op 24 mei stierven in totaal 19 kinderen en twee leraren bij de schietpartij in Uvalde. Illiana raakte gelukkig niet gewond. Nadat het kind vorige week naar de herdenking van haar vriendinnetje Amerie Jo Garza was geweest, vertelde ze aan haar moeder dat ze zich niet goed voelde. Aangezien de situatie niet leek te verbeteren, bracht moeder Jessica Treviño haar dochter naar het ziekenhuis. Daar lieten de dokters weten dat Illiana enkele minuten verwijderd was van een hartaanval. Het kind had eerder nooit last van hartproblemen. Ze is nu stabiel, maar blijft uit voorzorg nog een week in het ziekenhuis.