108 agenten gewond bij protest tegen pensioenhervorming van Macron

KIJK. Politie zet traangas in tegen manifestanten Parijs

Honderdduizenden mensen demonstreerden tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. In verschillende steden kwam het daarbij tot rellen. In totaal werden 291 mensen opgepakt.

Op sociale media is te zien hoe auto’s in Parijs in brand gestoken werden. Ondanks de inzet van traangas raakten zo'n twintig agenten in de Franse hoofdstad gewond. Ramen van winkels en banken werden kapotgeslagen in onder meer Bordeaux, Lyon, Marseille en Toulouse. De politie gebruikte voor het eerst drones om de situatie in de gaten te houden.