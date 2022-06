101-jarige verdachte van nazimisdaden blijft ontkennen

De oudste verdachte van nazimisdaden, die maandag voor de rechter in het Duitse Brandenburg an der Havel is verschenen, heeft op de voorlaatste dag van zijn proces opnieuw ontkend dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als bewaker in een Duits concentratiekamp heeft gediend.

De 101-jarige Josef Schütz, wiens proces in oktober is begonnen, staat terecht wegens “medeplichtigheid” aan de moord op 3.518 gevangenen toen hij tussen 1942 en 1945 in het kamp Sachsenhausen, ten noorden van Berlijn, werkzaam was. Het openbaar ministerie vroeg in mei om vijf jaar gevangenisstraf voor de Duitser, die na de oorlog nooit is ondervraagd.

“Ik weet niet waarom ik hier ben. Ik vertel de waarheid. Ik heb niets te maken met de politie of het leger, alles wat gezegd is, is vals”, zei de beschuldigde, met trillende stem. Zijn advocaat had eerder ook al de vrijspraak gevraagd. “Met zijn 101 jaar is hij de oudste verdachte in de Duitse geschiedenis, dus ik vraag zijn vrijspraak”, klonk het.

Geen concreet bewijs

Volgens de verdediging is er geen concreet bewijs, maar zijn er enkel aanwijzingen van mogelijke activiteit in Sachsenhausen. “Er was al in 1973 informatie over hem. Op dat moment konden getuigen worden gehoord, maar nu zijn ze allemaal dood of niet meer in staat om te spreken. Het gevaar van dit hof zou zijn dat het zou proberen de fouten van de vorige generatie rechters goed te maken”, aldus de advocaat nog.

Volgens nabestaanden van de slachtoffers is het niet noodzakelijk dat de man naar de gevangenis gaat, maar is het vooral belangrijk dat wordt aangetoond dat Sachsenhausen een experimenteel vernietigingskamp was, waar alle wreedste executiemethoden werden uitgevonden.

LEES OOK: