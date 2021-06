100 jaar geleden: het bloedbad van Tulsa waarbij 300 zwarte inwoners bij lynchpartijen omkwamen

Meerdere burgerrechtenactivisten, onder wie dominee Jesse Jackson, zeiden gezamenlijk gebeden en herdenkingsredes voor de historische Vernon African Methodist Episcopal Church. Die was destijds in aanbouw en werd honderd jaar geleden grotendeels verwoest. Op 31 mei en 1 juni 1921 viel een menigte van blanke mannen de welvarende zwarte wijk Greenwood binnen, ze staken huizen in brand en viel bewoners aan.

De aanleiding was de vermeende aanranding van een witte vrouwelijke liftbediende door een jonge zwarte schoenenpoetser. Een beschuldiging die nooit is bewezen. Tientallen gewapende blanke mannen verzamelden zich ‘s avonds rond het politiekantoor en eiste de uitlevering van de schoenenpoetser. Het kwam tot schermutselingen met zwarte aanwezigen.

Black Wall Street

Bij het ingaan van de nacht klonken schoten, een voorproef van wat de volgende ochtend stond te gebeuren. Witte mannen met geweren verzamelden zich op strategische punten in Greenwood - bijgenaamd Black Wall Street - en begonnen gecoördineerd zwarte bewoners te lynchen. Ongeveer 35 huizenblokken gingen in vlammen op. De lokale overheid deed niets en verzette zich niet tegen interneringskampen waar Greenwood-bewoners naar toe werden gedreven. Volgens schattingen van een onderzoekscommissie uit 2001 - meer dan acht decennia later - lieten tot 300 zwarte bewoners het leven in de Tulsa Race Massacre. Dit is allicht een onderschatting.



Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de lynchpartijen niet konden plaatsgrijpen zonder medewerking van lokale bestuurders. Geen wonder dat in de jaren daarna enige vervolging van de deelnemers van de lynchpartijen uitbleef. Slachtoffers kregen nooit een schadevergoeding uitbetaald. Van overheidswege werd vooral gepoogd om de massamoord uit het geheugen te bannen. Pas sinds enkele jaren is het bloedbad opgenomen als verplichte leerstof op school. Tulsa was qua omvang een uitzondering, maar lynchpartijen tegen ‘negroes’ kwamen in de decennia tot voor de Tweede Wereldoorlog in het zuiden van de VS geregeld voor.

President Joe Biden bracht maandag een officiële verklaring uit om de aanvallen van 1921 in Tulsa te herdenken. In de tekst die het Witte Huis uitvaardigde riep Biden de Amerikanen op de dag van de honderdste herdenking van het bloedbad op te reflecteren op de wortels van raciale terreur in het land en mee te helpen om het systemische racisme in het land uit te bannen. De president bezoekt Tulsa later vandaag.

“Een eeuw later is de angst en pijn van de verwoesting van Greenwood nog steeds voelbaar”, zegt Biden. “Zoals Viola Fletcher, de 107-jarige overlevende van de massaslachting in Tulsa moedig aan het Congres vertelde dat ze het geweld van de witte menigte nooit zal vergeten, toen ze zag hoe zwarte mannen werden doodgeschoten en de lichamen in de straten lagen. Met deze proclamatie zeg ik de overlevenden, onder wie Viola Flectcher, Hughes van Ellis en Lessie Benningfied Randle en de nakomelingen van alle slachtoffers toe dat we het nooit zullen vergeten.”

