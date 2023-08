100.000 euro voor gouden tip in zaak omgebrachte Nederlander op Curaçao

De Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van Nederlander Mike Venema, die in 2018 op Curaçao verdween met zijn auto, een pick-up. De Nederlandse politie laat weten in deze zaak “na uitgebreid onderzoek” uit te gaan van een misdrijf. Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond ook aandacht aan de zaak.

De 53-jarige Nederlander verdween op 12 september 2018. In juli 2019 werd, toevallig door een krabduiker, op de bodem van de Caribische Zee op Curaçao zijn auto gevonden met daarin zijn stoffelijke resten.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er redenen om aan te nemen dat het om een misdrijf is gegaan. Zo hadden mensen uit zijn omgeving geen aanwijzingen dat Venema depressief was en bleek na zijn vermissing zijn (toen) nieuwe mobiele telefoon verdwenen. In Opsporing Verzocht zei de woordvoerder dat er mensen wellicht hebben gedacht dat de man vermogend was. Hij droeg een nep-Rolex, en hij had een nieuwe iPhone. “Mogelijk ligt daarin het motief.”

Ook de plek waar hij in zijn auto werd gevonden zou een plek zijn waar mensen die geen pottenkijkers willen goed terecht zouden kunnen, zo verklaarde de politiewoordvoerder. De pick-up werd gevonden bij een afgelegen gedeelte dat Shut heet. “Dat is eigendom van het vliegveld, het ligt afgelegen, was in 2018 al lange tijd afgesloten en ook was er een slagboom geplaatst.”

De politie op Curaçao en de Nederlandse politie werken in het onderzoek samen. Onder meer omdat het “heel goed mogelijk is dat er momenteel veel mensen nu in Nederland wonen die destijds op Curaçao verbleven en die iets over de zaak of over Mike Venema kunnen vertellen”, zo stelt de politie. De politie vraagt mensen die iets menen te weten over de zaak contact op te nemen.

De Peter R. de Vries Foundation heeft een uiterste datum gezet op de beloning: de gouden tip moet voor 29 februari volgend jaar binnen zijn.

De Peter R. de Vries Foundation is de voortzetting van de Stichting De Gouden Tip. Die laatste werd opgericht door De Vries om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van de in 1993 verdwenen Tanja Groen. De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten, hij overleed op 15 juli dat jaar aan zijn verwondingen.