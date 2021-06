10 miljoen Australiërs zitten in lockdown vanwege Deltavariant

Ongeveer 10 miljoen Australiërs zitten sinds vandaag in lockdown, nu de extra besmettelijke Deltavariant het coronavirus versneld door het land dreigt te verspreiden. Na Sydney, Perth en Darwin werd Brisbane vandaag het vierde stedelijke gebied waar een lockdown is afgekondigd.

Brisbane besloot tot de lockdown nadat twee coronabesmettingen waren vastgesteld, onder meer bij een ongevaccineerde receptionist in een ziekenhuis. Sydney, met ruim 5,3 miljoen inwoners de grootste stad van het land, zit inmiddels al twee weken in lockdown. Gisteren werden er achttien nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de gebieden waar een lockdown geldt, wordt van mensen verwacht dat ze tot nader order thuis blijven. Uitzonderingen worden gemaakt voor essentieel werk, sporten, het kopen van levensmiddelen en medische redenen.

In reactie op de nieuwe uitbraken heeft de Australische regering aangekondigd om het tot dusver erg traag verlopende vaccinatieprogramma uit te breiden. Er werden al ongeveer 7,4 miljoen dosissen toegediend, maar dat komt neer op nog maar 23,8 procent van de bevolking die minstens deels gevaccineerd is. Bovendien is nog geen 5 procent volledig gevaccineerd.

Er zijn nog geen doden gevallen als gevolg van de nieuwe uitbraken, wel zijn twee mensen vanwege corona op de afdelingen intensieve zorg opgenomen. Sowieso is er dit jaar nog niemand in Australië aan corona overleden. Sinds het begin van de pandemie heeft Australië slechts 30.000 besmettingen en 910 doden geregistreerd, op een bevolking van ruim 25 miljoen.

Nieuw-Zeeland heropent reisbubbel

Nieuw-Zeeland schort ondertussen de coronamaatregelen voor de hoofdstad Wellington weer op en start de quarantainevrije “reisbubbel” met Australië weer op. De regels in Wellington golden sinds 23 juni, toen bekend raakte dat een Australische man drie dagen doorbracht in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad en positief testte op corona toen hij weer in Sydney was.

Sinds de passage van de Australiër zijn er echter geen besmettingen meer gemeld in Nieuw-Zeeland. Vanaf 4 juli kunnen reizigers uit bepaalde gebieden in Australië dus weer naar Nieuw-Zeeland reizen en vice versa. Het gaat concreet om South Australia, Canberra, Tasmanië en Victoria, waar de verspreiding van COVID “op dit moment onder controle is”, aldus Hipkins.